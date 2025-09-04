Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi

Les États-Unis et le Panama exhortent l’Organisation des Nations unies (ONU) à donner son feu vert à la création d’une nouvelle force composée de 5000 militaires et 50 civils, habilitée à arrêter les membres de gangs en Haïti.

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, les gangs criminels imposent leur loi dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Aujourd’hui, ils contrôlent près de 90 % du territoire de la capitale et ont largement étendu leurs activités d’intimidation et de terreur dans les campagnes.

Comment les Haïtiens peuvent-ils se sortir de ce bourbier? La communauté internationale peut-elle réellement venir en aide? Et une telle force suffira-t-elle à reprendre le contrôle de la capitale?

Écoutez Étienne Côté-Paluck, journaliste basé en Haïti depuis plus de 15 ans et rédacteur en chef de HaïtiMagazine.ca, faire le point sur la situation dans la Perle des Antilles. De passage à Montréal, il raconte également le parcours périlleux qu’il a dû suivre pour quitter Haïti en toute sécurité.