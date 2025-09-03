Austérité et des investissements au menu

Mark Carney s’apprête à présenter un budget mêlant austérité et investissements. Comment une telle approche peut-elle être envisageable ?
Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
«C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s. Tu te dis : “Je veux perdre du poids, alors je vais manger deux hamburgers au lieu de quatre.” Maintenant, il y a une explication à ça...»
Autres sujets abordés:
- Pierre Poilievre réclame la fin du Programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires;
- Bill Blair, Jonathan Wilkinson et Chrystia Freeland sont pressentis pour des postes diplomatiques;
- Le Crown Royal sera embouteillé à Salaberry-de-Valleyfield.