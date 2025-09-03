 Aller au contenu
Austérité et des investissements au menu

Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»

par 98.5

0:00
8:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Mark Carney s’apprête à présenter un budget mêlant austérité et investissements. Comment une telle approche peut-elle être envisageable ?

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

«C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s. Tu te dis : “Je veux perdre du poids, alors je vais manger deux hamburgers au lieu de quatre.” Maintenant, il y a une explication à ça...»

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés:

  • Pierre Poilievre réclame la fin du Programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires;
  • Bill Blair, Jonathan Wilkinson et Chrystia Freeland sont pressentis pour des postes diplomatiques;
  • Le Crown Royal sera embouteillé à Salaberry-de-Valleyfield.
