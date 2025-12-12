Le conservateur Michael Ma rejoint les libéraux

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, après que le conservateur Michael Ma ait choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.
Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il avait choisir de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas en discuter, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
«Ça démontre aussi un niveau d'inconfort avec le style de Pierre Poilievre. En politique, un chef doit respecter son caucus. Les députés de monsieur Poilievre ne se sentent pas respectés. Lors de la dernière campagne électorale, il a sillonné le pays, fait des annonces, mais c'était lui et lui tout seul. Il n'a jamais mis le projecteur sur son équipe. Il mène son parti avec un style très autoritaire. Mais ça se bâtit une équipe. Et pour gagner, c'est son gros défi.»