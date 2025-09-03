Guy Rocher rend l'âme à 101 ans

Le sociologue Guy Rocher, figure clé de la Révolution tranquille, est décédé à 101 ans, mercredi.

En 1961, Guy Rocher se joint aux travaux de la commission Parent, à l’origine des fondations du réseau d’éducation québécois.

Il a également participé à la rédaction de la Charte de la langue française du Québec (Loi 101).

Écoutez Marie-France Bazzo, sociologue, animatrice et productrice, parler de l'influence de Guy Rocher sur le Québec moderne.