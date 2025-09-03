Guy Rocher rend l'âme à 101 ans

Le sociologue Guy Rocher, figure clé de la Révolution tranquille, est décédé à 101 ans, mercredi.
En 1961, Guy Rocher se joint aux travaux de la commission Parent, à l’origine des fondations du réseau d’éducation québécois.
Il a également participé à la rédaction de la Charte de la langue française du Québec (Loi 101).
Écoutez Marie-France Bazzo, sociologue, animatrice et productrice, parler de l'influence de Guy Rocher sur le Québec moderne.
«C’est vraiment quelqu’un qui a marqué non seulement les sociologues, mais aussi, sans qu’on s’en rende toujours compte, les Québécois et les Québécoises. Il voulait le bien commun, parce qu’il souhaitait l’émancipation du Québec. C’était un homme qui prônait une sociologie mobilisée et mobilisatrice. Ce n’était pas un intellectuel au sens où on l’imagine parfois — froid, distant, au-dessus de la société. C’était quelqu’un d’engagé, qui participait activement, jusqu’à ces dernières années encore, à la vie de sa société. »