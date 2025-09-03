 Aller au contenu
Politique internationale
Seconde Guerre mondiale

Défilé militaire historique à Pékin pour les 80 ans de la fin du conflit mondial

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Image du défilé organisé par la Chine. / Mahesh Kumar / Tha Associated Press

Pékin a accueilli un défilé historique mercredi pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs se sont réunis pour l'occasion, dont nul autre que le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour marquer l’occasion.

Un défilé militaire impressionnant à voir et à entendre, comprenant 10 000 soldats, des missiles balistiques et un spectacle aérien, alors que l'occasion était aussi pour la Chine d’accroître son influence sur la scène internationale selon plusieurs observateurs.

Écoutez le directeur de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, et spécialiste de la politique étrangère de la Chine, Serge Granger, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il souligne que la Chine cherche à s’affirmer comme une force de stabilité, en renforçant ses alliances avec la Russie, la Corée du Nord et l'Organisation de coopération de Shanghai, en plus de rivaliser militairement avec les États-Unis.

