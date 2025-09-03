Trop de caféine et de sucre

La vente de boissons énergisantes sera bientôt interdite aux moins de 16 ans, en Angleterre en raison de leur forte teneur en caféine et en sucre.

Le docteur en neurosciences, Martin Carli, souligne que la caféine peut avoir des effets graves sur les jeunes dont le cerveau est encore en développement.

Écoutez le docteur neurosciences et vulgarisateur scientifique, Martin Carli, discuter de l'interdiction des boissons énergisantes en Angleterre, mercredi midi, à l'émission La commission.

Il explique qu'une seule canette de Monster ou de Prime contient environ 160 mg de caféine soit l'équivalent de deux espressos doubles, ce qui peut nuire à la concentration, au sommeil et à la santé cardiaque des jeunes.

