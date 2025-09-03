Le prochain budget fédéral, annoncé mercredi matin, par Mark Carney sera marqué par l’austérité, alors qu'une compression de 15% des dépenses ministérielles dans l'appareil fédéral est demandée par le premier ministre.

Ottawa assure que les transferts aux provinces et les programmes sociaux individuels ne seront pas touchés par ces compressions, un répit économique pour le gouvernement québécois, qui fait face à des défis, notamment avec le retard du projet minier Nemaska Lithium et l’échec du projet North Volt, malgré une volonté affichée de stimuler l’emploi et le développement industriel.

