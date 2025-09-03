Le flair de l'homme d'affaires

Le promoteur immobilier Luc Poirier, qui avait vendu pour 240 millions de dollars son terrain en Montérégie à Northvolt, affirme être prêt à le racheter pour le même montant.
C'est ce qu'il a mentionné, mardi, en entrevue à La commission.
Le richissime homme d'affaires avait acquis le site pour la somme de 20 M$ en 2015.
«Luc Poirier est vite sur la gâchette. Le plus difficile pour lui, ç'a été de ne pas rire pendant l'entrevue. [...] Il est crampé, mort de rire.»