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Une retraite bien méritée

La fin d'une dernière saison à RDS pour Alain Crête

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alain Crête
Alain Crête
La fin d'une dernière saison à RDS pour Alain Crête
La fin d'une dernière saison à RDS pour Alain Crête / Cogeco Média

Après une impressionnante carrière dans le monde du sport, tant à la télévision qu'à la radio, la voix des Nordiques de Québec et du Canadien de Montréal, Alain Crête, tire sa révérence de RDS.

Il quitte ses fonctions de descripteur avec la sérénité du devoir accompli, après avoir couvert de grands événements allant de la Formule 1 aux Jeux olympiques.

Écoutez le chroniqueur sportif Alain Crête aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette décision, mûrement réfléchie, s'est concrétisée à la fin de son contrat de deux ans.

Bien qu'il tourne la page sur la description des matchs, il ne disparaît pas complètement du paysage médiatique, puisqu'il poursuivra sa collaboration au balado avec Paul Houde et Catherine Brisson.

Alain Crête se dit prêt pour ce nouveau chapitre de sa vie, sans nostalgie amère, préférant regarder vers l'avenir et profiter de sa liberté retrouvée, notamment pour voyager.

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