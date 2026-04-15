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Taxe sur l'essence

Essence: le rabais de 10 cents profitera-t-il vraiment aux consommateurs?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Essence: le rabais de 10 cents profitera-t-il vraiment aux consommateurs?
Essence: le rabais de 10 cents profitera-t-il vraiment aux consommateurs? / Zedspider / Adobe Stock

À la suite de l'annonce d'un rabais de dix cents sur l'essence par le gouvernement fédéral, Charles Lafortune exprime ses doutes quant aux bénéfices réels pour les citoyens.

Bien que l'économie à la pompe soit immédiate, il s'interroge sur le reste de la chaîne de consommation: les transporteurs et les épiciers réduiront-ils leurs prix proportionnellement ou en profiteront-ils pour gonfler leurs marges? 

Écoutez Charles Lafortune, animateur et producteur, donner son avis à ce sujet, mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

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