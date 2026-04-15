Taxe sur l'essence

À la suite de l'annonce d'un rabais de dix cents sur l'essence par le gouvernement fédéral, Charles Lafortune exprime ses doutes quant aux bénéfices réels pour les citoyens.

Bien que l'économie à la pompe soit immédiate, il s'interroge sur le reste de la chaîne de consommation: les transporteurs et les épiciers réduiront-ils leurs prix proportionnellement ou en profiteront-ils pour gonfler leurs marges?

Écoutez Charles Lafortune, animateur et producteur, donner son avis à ce sujet, mercredi au micro de Patrick Lagacé.