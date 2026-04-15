Contre le Lightning de Tampa Bay

Antoine Roussel souligne que la première ronde des séries est souvent la plus éprouvante en raison de l'effervescence et de la physicalité accrue des joueurs.

Il note que des équipes comme Tampa Bay ciblent stratégiquement des piliers comme Lane Hutson et Mike Matheson pour affaiblir l'attaque montréalaise.

Malgré l'absence de renforts physiques imposants, Roussel se dit encouragé par la réponse collective du Tricolore lors des derniers affrontements contre le Lightning.

Enfin, il aborde l'avenir de Brandon Gallagher, estimant que malgré un niveau de jeu en baisse, son intensité et son leadership demeurent des atouts précieux pour une jeune équipe.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, avec Antoine Roussel, expert hockey à Cogeco Média, mercredi à Lagacé le matin.