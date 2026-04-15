Une marge fiscale d’environ 30 cents par litre

À la suite de la décision d'Ottawa de suspendre la taxe d'accise sur l'essence, Éric Duhaime presse le gouvernement du Québec d'emboîter le pas.

Le chef conservateur propose d'abolir la taxe provinciale sur les carburants et de se retirer de la bourse carbone, affirmant que le Québec possède une marge de manœuvre de plus de 30 cents par litre.

Il profite également de l'occasion pour courtiser les militants déçus de Bernard Drainville et annoncer la sortie de son livre Destination autonomie.

M. Duhaime prône une nouvelle stratégie de rapport de force avec le fédéral, inspirée de l'Alberta, pour freiner ce qu'il qualifie de «fédéralisme toxique».

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, mercredi au micro de Patrick Lagacé.