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En collaboration avec Jean-Jacques Goldman

Une nouvelle chanson de Céline Dion dévoilée cette semaine?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 avril 2026 08:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Une nouvelle chanson de Céline Dion dévoilée cette semaine?
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Tout indique que la chanteuse Céline Dion pourrait dévoiler une nouvelle chanson cette semaine.

Après avoir annoncé une série de concerts à Paris, la diva a publié de multiples indices sur ses réseaux sociaux laissant entendre que le morceau parlerait d’amour.

Selon nos informations, ce titre devrait aussi naître d’une collaboration avec le chanteur et auteur français Jean-Jacques Goldman, avec qui elle avait travaillé pour l’album D’eux en 1995.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson mettre la table pour la sortie de ce nouveau titre, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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