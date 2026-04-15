Analyses médicales

Réagissant au cas d'Audrey Bouchard, une patiente qui a dû attendre sept semaines pour obtenir ses résultats médicaux, alors qu'elle est atteinte d’un cancer du sein agressif, fait réagir les commissaires Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

En 2026, seulement 30 à 35% des analyses respectent la cible de 12 jours établis par le ministère de la Santé , contre 61% en 2019.

Katia Kadri, de l’Ordre des technologistes médicaux, pointe du doigt une volumétrie colossale de 200 millions d’analyses par an et le goulot d'étranglement créé par la centralisation du réseau Optilab.

La situation force certains hôpitaux à transporter des échantillons en taxi...

Écoutez Katia Kadri, présidente de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, en discuter avec les commissaires, mercredi.