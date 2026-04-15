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Problèmes de comportement

Parentalité animale: aimer son animal comme un enfant, une bonne idée?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 15 avril 2026 14:26

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Parentalité animale: aimer son animal comme un enfant, une bonne idée?
Parentalité animale: aimer son animal comme un enfant, une bonne idée? / FrameFlex / Adobe Stock

Le concept de parentalité animale gagne en popularité au Québec, alors que de nombreux propriétaires traitent désormais leurs compagnons à quatre pattes comme de véritables membres de la famille.

Selon un petit sondage maison réalisé par l'émission, 69% des auditeurs considèrent leurs animaux comme leurs propres enfants.

Si cet attachement témoigne d'une grande sensibilité, le vétérinaire Raymond Plasse apporte toutefois une nuance importante: on peut les aimer autant que des enfants, mais on ne doit pas se comporter avec eux comme s'ils l'étaient, au risque de créer des problèmes de comportement.

Écoutez le Dr Raymond Plasse aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

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