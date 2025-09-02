 Aller au contenu
Économie
Filière batterie au Québec

Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier

par 98.5

0:00
10:15

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2025 14:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
La commission / Cogeco Média

Le gouvernement Legault a mis fin au projet Northvolt mardi.

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, indique que l'entreprise n'a pas présenté de plan satisfaisant à l'égard des intérêts québécois.

Québec retire donc du projet de construction d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Montérégie.

Le gouvernement dit vouloir récupérer le maximum de son investissement, qui est de 510 millions de dollars, mais que les sommes perdues s'élèvent à 270 millions.

La ministre Fréchette souligne être déçue de la fin du projet, mais ajoute que cela ne signe pas la fin de la filière batterie au Québec.

Écoutez le promoteur immobilier Luc Poirier, qui avait vendu pour une somme astronomique le terrain qui devait accueillir Northvolt, réagir, mardi.

«Ça fait plusieurs mois que je le dis. Ça m'intéresse de le racheter. Évidemment, moins l'impôt que j'ai payé puis moins la taxe de bienvenue que je vais avoir à payer. Mais oui, je suis intéressé. Le gouvernement ne devrait pas perdre d'argent au niveau du terrain.»

Luc Poirier

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
La commission
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
0:00
11:59
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La commission
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
0:00
9:05

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
Depuis 10 ans
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
Le rôle des États-Unis en Ukraine
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
La commission
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
L'état du réseau routier au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
Que fera Trump pour la suite?
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Nouvelle PDG de Mobilité Infra Québec (MIQ)
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Nouveau rapport d'Équiterre
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
SAAQclic et fractionnement de contrat
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Commission Gallant
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00