Exil de députés fédéraux chez les libéraux

À l’occasion de sa chronique à l’émission Lagacé le matin, Charles Lafortune revient sur les transfuges en politique fédérale qui ont permis à Mark Carney d’obtenir la majorité à la Chambre des communes.

Si ces députés qui font le choix de changer d’allégeance sont souvent vivement critiqués par leur parti d’origine, la démarche reste permise.

Le chroniqueur rappelle que malgré les déceptions, au fédéral, les électeurs votent pour un député et non pour un parti.

Écoutez le chroniqueur Charles Lafortune revenir sur ce phénomène, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.