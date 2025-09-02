 Aller au contenu
Politique provinciale
Scandale SAAQclic

«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»

par 98.5

0:00
10:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 17:33

Avec

Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le passage du premier ministre François Legault à la commission Gallant dans la foulée du scandale de SAAQclic et l'abandon du projet Northvolt par le gouvernement du Québec ont été les deux sujets qui ont retenu l'attention de Nathalie Normandeau.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ces sujets au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • L'abandon du projet Northvolt par le gouvernement du Québec
  • «Le gouvernement va tenter de récupérer ses billes pour ce qui est du terrain»
  • «Le scandale Nortvolt est un autre scandale qui colle à la peau de M. Legault»
  • François Legault avait un double objectif à la commission Gallant, mardi: «M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
  • On attend d'autres témoignages avec intérêt
  • Geneviève Guilbault perdrait son ministère et son titre de vice-première ministre
