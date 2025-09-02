Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta

La semaine dernière, le Conseil scolaire d’Edmonton a décidé d'interdire 200 livres dans les bibliothèques publiques.

Tout ça pour se conformer à une directive du ministre provincial de l'Éducation, Demetrios Nicolaide, qui stipule que «Les autorités scolaires doivent retirer de leurs bibliothèques tout matériel à caractère sexuel explicite d'ici au 1er octobre 2025.»

Des chefs-d'oeuvre de la littérature canadienne, comme La servante écarlate de Margaret Atwood, en font partie.

