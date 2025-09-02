Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta

La semaine dernière, le Conseil scolaire d’Edmonton a décidé d'interdire 200 livres dans les bibliothèques publiques.
Tout ça pour se conformer à une directive du ministre provincial de l'Éducation, Demetrios Nicolaide, qui stipule que «Les autorités scolaires doivent retirer de leurs bibliothèques tout matériel à caractère sexuel explicite d'ici au 1er octobre 2025.»
Des chefs-d'oeuvre de la littérature canadienne, comme La servante écarlate de Margaret Atwood, en font partie.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon faire le point sur cette histoire, mardi, au Québec maintenant.
«On ne serait pas surpris d'une décision comme ça si elle était faite au Texas ou en Alabama. Mais là, on est chez nous, on est quand même au Canada où on se croyait à l'abri de ce genre de dérive, qui est typique du mouvement Maga.»
Précision
La décision du ministère albertain de l'Éducation est temporairement suspendue.