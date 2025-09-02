 Aller au contenu
Société
Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta

Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?

par 98.5

0:00
8:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
Katia Gagnon / Cogeco Média

La semaine dernière, le Conseil scolaire d’Edmonton a décidé d'interdire 200 livres dans les bibliothèques publiques.

Tout ça pour se conformer à une directive du ministre provincial de l'Éducation, Demetrios Nicolaide, qui stipule que «Les autorités scolaires doivent retirer de leurs bibliothèques tout matériel à caractère sexuel explicite d'ici au 1er octobre 2025.» 

Des chefs-d'oeuvre de la littérature canadienne, comme La servante écarlate de Margaret Atwood, en font partie.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon faire le point sur cette histoire, mardi, au Québec maintenant.

«On ne serait pas surpris d'une décision comme ça si elle était faite au Texas ou en Alabama. Mais là, on est chez nous, on est quand même au Canada où on se croyait à l'abri de ce genre de dérive, qui est typique du mouvement Maga.»

Katia Gagnon

Précision

La décision du ministère albertain de l'Éducation est temporairement suspendue.

