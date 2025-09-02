 Aller au contenu
Société
Intimidation à l'école en 2025

La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes

par 98.5

0:00
7:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Selon l'organisme Les enfants d’abord Canada, plus de 70% des jeunes entre 12 et 17 ans ont été intimidés dans la dernière année. / topkritsada/ Adobe Stock

C’est la rentrée pour bien des jeunes dans la région de Montréal et ça coïncide avec la publication d’une étude qui révèle que la majorité des ados canadiens sont victimes d’intimidation.

Selon l'organisme Les enfants d’abord Canada, plus de 70% des jeunes entre 12 et 17 ans ont été intimidés dans la dernière année. C’est énorme. Cette étude inquiétante démontre que nos jeunes sont une génération à risque, confrontée aux réseaux sociaux et à l’intelligence artificielle.

Écoutez à ce sujet la Dre Céline Lamy, autrice et pédopsychiatre, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

La Dre Lamy souligne l’impact des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle sur la propagation de rumeurs, le ghosting et la détresse psychologique, ainsi que l’insuffisance de l’interdiction du téléphone à l’école pour contrer la cyberintimidation.

«En 20 ans de carrière, je vois que ça augmente depuis dix ans le fait de faire l'objet de rumeurs et d'être exclu, ce que les jeunes appellent être ''ghosté'' ou être ''cancellé''.»

La Dre Céline Lamy

Elle recommande de renforcer la dynamique de groupe en classe et d’encourager le dialogue entre parents, enseignants et élèves.

