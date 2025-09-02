Intimidation à l'école en 2025

C’est la rentrée pour bien des jeunes dans la région de Montréal et ça coïncide avec la publication d’une étude qui révèle que la majorité des ados canadiens sont victimes d’intimidation.

Selon l'organisme Les enfants d’abord Canada, plus de 70% des jeunes entre 12 et 17 ans ont été intimidés dans la dernière année. C’est énorme. Cette étude inquiétante démontre que nos jeunes sont une génération à risque, confrontée aux réseaux sociaux et à l’intelligence artificielle.

Écoutez à ce sujet la Dre Céline Lamy, autrice et pédopsychiatre, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

La Dre Lamy souligne l’impact des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle sur la propagation de rumeurs, le ghosting et la détresse psychologique, ainsi que l’insuffisance de l’interdiction du téléphone à l’école pour contrer la cyberintimidation.