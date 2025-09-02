 Aller au contenu
Politique
À la commission Gallant

«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre

par 98.5

0:00
8:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Philippe Bonneville du réseau Cogeco a rapporté le témoignage du premier ministre François Legault à la commission Gallant.

M. Legault a partiellement blâmé les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault, ainsi que la Société d’assurance automobile du Québec.

A-t-il été trop sévère? Que penser de son témoignage?

Écoutez l'analyse de Christine St-Pierre, ex-ministre libérale et analyste politique, mardi, au micro de Philippe Cantin.  

Autre sujet abordé: 

  • La fin de l’entente Northvolt, un projet d’investissement de 270 millions de dollars pour Québec.

«Je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'aplomb. On sentait qu'il maîtrisait la situation, qu'il maîtrisait ses dossiers, qu'il avait bien étudié. Et vraiment, c'était le François Legault auquel je m'attendais. Parce que s'il avait eu son attitude un peu bougonne puis, vous savez, un petit peu en colère, je pense que ça n'aurait pas passé. Mais sur le plan de l'image, il était vraiment sur sur son rythme.»

Christine St-Pierre

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
Le Québec maintenant
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
0:00
10:12
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
La commission
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
0:00
11:40

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Périple pan-canadien
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Saga Northvolt
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
États-Unis
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le paradoxe Mark Carney
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
Scandale SAAQclic
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Nouvelle télé-série
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Intimidation à l'école en 2025
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
En quarts de finale à New York
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Budget en baisse et concurrence des géants
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Fin officielle du méga-projet
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
SAAQclic
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
Plan de relocalisation des Gazaouis
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00