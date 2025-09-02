Philippe Bonneville du réseau Cogeco a rapporté le témoignage du premier ministre François Legault à la commission Gallant.
M. Legault a partiellement blâmé les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault, ainsi que la Société d’assurance automobile du Québec.
A-t-il été trop sévère? Que penser de son témoignage?
Écoutez l'analyse de Christine St-Pierre, ex-ministre libérale et analyste politique, mardi, au micro de Philippe Cantin.
Autre sujet abordé:
- La fin de l’entente Northvolt, un projet d’investissement de 270 millions de dollars pour Québec.
«Je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'aplomb. On sentait qu'il maîtrisait la situation, qu'il maîtrisait ses dossiers, qu'il avait bien étudié. Et vraiment, c'était le François Legault auquel je m'attendais. Parce que s'il avait eu son attitude un peu bougonne puis, vous savez, un petit peu en colère, je pense que ça n'aurait pas passé. Mais sur le plan de l'image, il était vraiment sur sur son rythme.»