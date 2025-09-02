Philippe Bonneville du réseau Cogeco a rapporté le témoignage du premier ministre François Legault à la commission Gallant.

M. Legault a partiellement blâmé les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault, ainsi que la Société d’assurance automobile du Québec.

A-t-il été trop sévère? Que penser de son témoignage?

Écoutez l'analyse de Christine St-Pierre, ex-ministre libérale et analyste politique, mardi, au micro de Philippe Cantin.

