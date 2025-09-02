Pendant un témoignage de 2 heures 30 minutes devant la commission Gallant, le premier ministre François Legault a maintenu n’avoir appris les dépassements de coûts de 500 millions du virage numérique de la SAAQ qu’en février 2025, après le rapport de la vérificatrice générale.

Il blâme la haute direction de la SAAQ pour le manque de transparence.

Son ami de longue date et chef de cabinet, Martin Koskinen, a quant à lui déplorer la dissimulation d’informations dans des courriels contenant un grand nombre de pièces jointes, évoquant un problème de gestion et réclamant des conséquences pour les responsables.

