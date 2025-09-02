 Aller au contenu
Société
Fin officielle du méga-projet

Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin

par 98.5

0:00
9:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Any Guillemette / Cogeco Média

Le gouvernement Legault annonce mettre fin à son entente avec l'entreprise Northvolt, un méga-projet initialement lancé en grande pompe le 28 septembre 2023. 

La journaliste Any Guillemette était sur les lieux de l'annonce, ce jour-là. Elle en brosse le portait, rappelant l'enthousiasme des Legault, Fitzgibbon, Trudeau et compagnie devant cet investissement «historique»

Frédéric Laurin, qui se spécialise en développement régional, était l'une des rares voix discordantes, lors du l'annonce du projet il y a près de deux ans.

Il revient sur l'échec de méga-projet.  

Écoutez la journaliste du réseau Cogeco et l'analyse du professeur d'économie à l'UQTR, mardi, au micro de Philippe Cantin. 

«Ça [l'annonce du méga-projet] avait des allures de spectacle rock: écran géant, éclairage, une scène de 25m de large...»

Any Guillemette

«C'était un peu prévisible. J'en avais parlé dès le départ, quand tout avait été annoncé [...] à l'époque, on voyait un projet gargantuesque, mais je savais que ça n'allait pas fonctionner.»

Frédéric Laurin

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Jusqu'à 100 000 $ par fumeur: tout ce que vous devez savoir
Radio textos
Jusqu'à 100 000 $ par fumeur: tout ce que vous devez savoir
0:00
14:15
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Le Québec maintenant
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
0:00
7:19

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Périple pan-canadien
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Saga Northvolt
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
États-Unis
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le paradoxe Mark Carney
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
Scandale SAAQclic
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Nouvelle télé-série
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Intimidation à l'école en 2025
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
À la commission Gallant
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
En quarts de finale à New York
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Budget en baisse et concurrence des géants
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
SAAQclic
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
Plan de relocalisation des Gazaouis
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00