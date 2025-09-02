Fin officielle du méga-projet

Le gouvernement Legault annonce mettre fin à son entente avec l'entreprise Northvolt, un méga-projet initialement lancé en grande pompe le 28 septembre 2023.

La journaliste Any Guillemette était sur les lieux de l'annonce, ce jour-là. Elle en brosse le portait, rappelant l'enthousiasme des Legault, Fitzgibbon, Trudeau et compagnie devant cet investissement «historique»

Frédéric Laurin, qui se spécialise en développement régional, était l'une des rares voix discordantes, lors du l'annonce du projet il y a près de deux ans.

Il revient sur l'échec de méga-projet.

Écoutez la journaliste du réseau Cogeco et l'analyse du professeur d'économie à l'UQTR, mardi, au micro de Philippe Cantin.