La bonne nouvelle du jour

Pour la première fois, des mini-carottes seront produites et distribuées ici même pour le marché national.
L'annonce de ce projet remonte au mois d'avril: un investissement de 25 millions $, dont 5 millions $ venant du gouvernement du Québec pour financer la construction d’une usine de conditionnement et d’emballage de mini-carottes.
Écoutez Florence Rancourt, directrice communications, marketing et ressources humaines de Produits Frais FMS, donner tous les détails à La commission, mardi.
«On est les premiers à offrir une mini-carotte locale [...] c'est la seule option locale et la première disponible sur le marché.»