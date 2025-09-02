La bonne nouvelle du jour

Pour la première fois, des mini-carottes seront produites et distribuées ici même pour le marché national.

L'annonce de ce projet remonte au mois d'avril: un investissement de 25 millions $, dont 5 millions $ venant du gouvernement du Québec pour financer la construction d’une usine de conditionnement et d’emballage de mini-carottes.

Écoutez Florence Rancourt, directrice communications, marketing et ressources humaines de Produits Frais FMS, donner tous les détails à La commission, mardi.