Économie

C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec

par 98.5

La commission

le 2 septembre 2025 13:50

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné. / S.H.exclusiv / Adobe Stock

Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné.

Après des mois d’incertitude, le gouvernement met fin à ce chantier de batteries, évoquant une rentabilité déclinante dans un contexte économique et géopolitique défavorable.

Le gouvernement récupère toutefois un terrain clé et des leviers importants pour relancer l’économie locale.

Reste à voir comment sera utilisé ce terrain.

Écoutez Mathieu Dion, chef du bureau de Montréal chez Bloomberg explique les raisons derrière l'abandon du projet Northvolt à La commission.

«Ce n’est pas une surprise, avec les tarifs américains, la fin des subventions à l’horizon 2030 et le rachat à rabais des actifs en Europe, le projet devenait de moins en moins viable.»

Mathieu Dion

