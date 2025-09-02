C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec

Le projet Northvolt au Québec est officiellement abandonné.
Après des mois d’incertitude, le gouvernement met fin à ce chantier de batteries, évoquant une rentabilité déclinante dans un contexte économique et géopolitique défavorable.
Le gouvernement récupère toutefois un terrain clé et des leviers importants pour relancer l’économie locale.
Reste à voir comment sera utilisé ce terrain.
Écoutez Mathieu Dion, chef du bureau de Montréal chez Bloomberg explique les raisons derrière l'abandon du projet Northvolt à La commission.
«Ce n’est pas une surprise, avec les tarifs américains, la fin des subventions à l’horizon 2030 et le rachat à rabais des actifs en Europe, le projet devenait de moins en moins viable.»