L'état du réseau routier au Québec

Les travaux semblent aller de bon train sur le ponceau de l’autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie, bien avant les délais prévus de «quatre à cinq semaines» pour les terminer.

Le moment est propice pour une mise au point de l'état des ponts et des ponceaux au Québec.

Écoutez Philippe Veillette, ingénieur et directeur-général des projets routiers et exploitation au MTQ, expliquer le tout, lundi, à La commission.