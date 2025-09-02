 Aller au contenu
L'état du réseau routier au Québec

«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette

le 2 septembre 2025 13:45

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
62 000 ponceaux relèvent du ministère des Transports, dont 84 % sont «en bon état». / Claude Laprise/ Adobe Stock

Les travaux semblent aller de bon train sur le ponceau de l’autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie, bien avant les délais prévus de «quatre à cinq semaines» pour les terminer. 

Le moment est propice pour une mise au point de l'état des ponts et des ponceaux au Québec. 

Écoutez Philippe Veillette, ingénieur et directeur-général des projets routiers et exploitation au MTQ, expliquer le tout, lundi, à La commission

«16% des ponceaux qui sont en mauvais état. Ça veut pas dire que ça nécessite nécessairement des interventions à court court terme. [...] Donc, ça ne veut pas dire que ces ponceaux-là ne sont pas sécuritaires parce que lorsque c'est le cas, on prend action pour assurer la sécurité des usagers.»

Philippe Veillette

