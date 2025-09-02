Le rôle des États-Unis en Ukraine

Où vont les négociations pour la paix en Ukraine, alors que la Russie poursuit ses attaques aériennes sur son pays voisin?
Quels sont les progrès concrets réalisés vers un cessez-le-feu, depuis la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska?
Écoutez Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès de l'ONU, expliquer le tout, mardi, à La commission.
«Trump "chicken out", c'est-à-dire qui se dégonfle à chaque fois, il se dégonfle. Il est impressionné probablement par la fermeté du président Poutine, par le la rigueur de sa position. Et donc voilà, il ne sait pas quoi faire et du coup il est obligé de se dégonfler à chaque fois.»