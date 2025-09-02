 Aller au contenu
Politique internationale
Le rôle des États-Unis en Ukraine

«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2025 14:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
La commission / Cogeco Média

Où vont les négociations pour la paix en Ukraine, alors que la Russie poursuit ses attaques aériennes sur son pays voisin? 

Quels sont les progrès concrets réalisés vers un cessez-le-feu, depuis la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska? 

Écoutez Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès de l'ONU, expliquer le tout, mardi, à La commission

«Trump "chicken out", c'est-à-dire qui se dégonfle à chaque fois, il se dégonfle. Il est impressionné probablement par la fermeté du président Poutine, par le la rigueur de sa position. Et donc voilà, il ne sait pas quoi faire et du coup il est obligé de se dégonfler à chaque fois.»

Dominique Trinquand

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
Lagacé le matin
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
0:00
7:45
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
Lagacé le matin
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
0:00
16:30

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
Filière batterie au Québec
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
Depuis 10 ans
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
La commission
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
L'état du réseau routier au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
Que fera Trump pour la suite?
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Nouvelle PDG de Mobilité Infra Québec (MIQ)
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Nouveau rapport d'Équiterre
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
SAAQclic et fractionnement de contrat
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Commission Gallant
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00