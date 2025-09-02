François Legault a maintenu sa position au sujet du fiasco à la SAAQ mardi.
Le premier ministre a réaffirmé sous serment devant la commission Gallant qu'il n'a jamais entendu parler de dépassements de coûts liée au virage numérique avant le dépôt du rapport dévastateur de la vérificatrice générale.
Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter ce qui ressorti du témoignage de François Legault.
«Je dirais qu'il a livré une bonne performance dans la mesure où il a répondu aux questions du commissaire. Mais si on s'attendait à ce que monsieur Legault fasse un mea culpa sur la responsabilité de son gouvernement sur les dépassements de coûts, oubliez ça, ce n'est pas arrivé.»