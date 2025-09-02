 Aller au contenu
Politique provinciale
Commission Gallant

Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»

par 98.5

0:00
16:25

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2025 12:50

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

François Legault a maintenu sa position au sujet du fiasco à la SAAQ mardi.

Le premier ministre a réaffirmé sous serment devant la commission Gallant qu'il n'a jamais entendu parler de dépassements de coûts liée au virage numérique avant le dépôt du rapport dévastateur de la vérificatrice générale.

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter ce qui ressorti du témoignage de François Legault.

«Je dirais qu'il a livré une bonne performance dans la mesure où il a répondu aux questions du commissaire. Mais si on s'attendait à ce que monsieur Legault fasse un mea culpa sur la responsabilité de son gouvernement sur les dépassements de coûts, oubliez ça, ce n'est pas arrivé.»

Nathalie Normandeau

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
La commission
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
0:00
10:03

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
Comment interpréter le retrait des contre-tarifs sur les produits américains ?
Guerre commerciale
Comment interpréter le retrait des contre-tarifs sur les produits américains ?
Felix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à l'US Open
Il a vaincu Andrey Rublev
Felix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à l'US Open
L'est de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6
800 morts et 2700 blessés jusqu'à présent
L'est de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6
L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazaouis
Afin de transformer Gaza en station balnéaire...
L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazaouis
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
Entrevue avec Magali Picard
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
«Parler d’islamisation au Québec relève d’une nette exagération» -Maryse Potvin
Prière de rue
«Parler d’islamisation au Québec relève d’une nette exagération» -Maryse Potvin
Référendum: des citoyens de l’Outaouais disent non à un projet minier
Les citoyens ont dit non à 95%
Référendum: des citoyens de l’Outaouais disent non à un projet minier
Danger des poids lourds: «Un pan de notre industrie en a ras-le-bol»
Une pétition a récolté 10 000 signatures
Danger des poids lourds: «Un pan de notre industrie en a ras-le-bol»
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
Une manifestation citoyenne pour les réclamer
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
Legault à la commission Gallant: «LE témoignage qui va retenir notre attention»
Fiasco SAAQclic
Legault à la commission Gallant: «LE témoignage qui va retenir notre attention»
De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée
Nouvelle tendance initiée en Suisse
De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
«Jour de grâce à la nature»
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00