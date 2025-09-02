François Legault a maintenu sa position au sujet du fiasco à la SAAQ mardi.

Le premier ministre a réaffirmé sous serment devant la commission Gallant qu'il n'a jamais entendu parler de dépassements de coûts liée au virage numérique avant le dépôt du rapport dévastateur de la vérificatrice générale.

