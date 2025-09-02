Fiasco SAAQclic

Le premier ministre François Legault affirme qu'il n'a rien su des dépassements de coûts liés au projet SAAQclic avant le mois de février dernier.

M. Legault témoigne ce matin devant la commission Gallant, qui examine comment la conception de la plateforme SAAQclic a entraîné des dépassements de coûts d'au moins 500 millions de dollars.

En début de témoignage, le premier ministre a soutenu qu'il n'avait pas eu vent des dépassements de coûts avant la publication d'un rapport du Vérificateur général du Québec, en février.



