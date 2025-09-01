Plan de relocalisation des Gazaouis

Le Washington Post a révélé l'existence d'un plan de 38 pages de la Maison-Blanche visant la relocalisation des habitants de la bande de Gaza, avec des primes de 5 000 $ pour des «départs volontaires» et des subventions pour le loyer et l'alimentation.

À quoi ressemblent les détails de ce plan?

Compte-t-on respecter le droit humanitaire international?

Écoutez la chronique politique de Valérie Beaudoin, lundi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.

