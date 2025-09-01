 Aller au contenu
Politique
Le PM témoignera mardi

Commission Gallant: «Le langage corporel de François Legault sera à surveiller»

par 98.5

0:00
10:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2025 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Commission Gallant: «Le langage corporel de François Legault sera à surveiller»
Christine St-Pierre / Cogeco Média

François Legault doit témoigner devant la commission Gallant ce mardi, devenant ainsi l’un des rares premiers ministres à être appelés à comparaître devant une commission d’enquête.

Écoutez l'ex-ministre et analyste politique Christine St-Pierre parler de ce qui attend François Legault à la commission Gallant. 

«Il est certainement très nerveux, parce que se présenter devant la commission Gallant, c’est un peu comme se présenter non seulement devant le juge, mais aussi devant l’opinion publique. […]Je pense qu’il s’est préparé très sérieusement, bien accompagné par ses avocats. Mais, selon moi, son langage corporel sera déterminant, parce qu’on l’a déjà vu en campagne électorale parfois mal à l’aise… et je sais qu’il est capable de mieux.»

Christine St-Pierre

Autre sujet abordé:

  • Geneviève Guilbeault risque de perdre des plumes dans le prochain remaniement.
