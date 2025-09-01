Le PM témoignera mardi

François Legault doit témoigner devant la commission Gallant ce mardi, devenant ainsi l’un des rares premiers ministres à être appelés à comparaître devant une commission d’enquête.
Écoutez l'ex-ministre et analyste politique Christine St-Pierre parler de ce qui attend François Legault à la commission Gallant.
«Il est certainement très nerveux, parce que se présenter devant la commission Gallant, c’est un peu comme se présenter non seulement devant le juge, mais aussi devant l’opinion publique. […]Je pense qu’il s’est préparé très sérieusement, bien accompagné par ses avocats. Mais, selon moi, son langage corporel sera déterminant, parce qu’on l’a déjà vu en campagne électorale parfois mal à l’aise… et je sais qu’il est capable de mieux.»
