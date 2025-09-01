 Aller au contenu
Politique internationale
800 morts et 2700 blessés jusqu'à présent

L'est de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6

La commission

le 1 septembre 2025 14:02

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Une personne blessée est transportée vers un hélicoptère militaire venu évacuer les victimes d’un séisme qui a fait de nombreux morts et détruit des villages dans l’est de l’Afghanistan, à Mazar Dara, dans la province de Kunar, lundi 1er septembre 2025. / AP Photo/Wahidullah Kakar

Un séisme de magnitude 6 a fait plus de 800 morts et 2 700 blessés dans l’est de l’Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi.

Les tremblements de terre se sont fait sentir de Kaboul jusqu’à Islamabad, au Pakistan, à des centaines de kilomètres de là.  Au moins cinq répliques, dont une de magnitude 5,2, ont suivi.

La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l’actualité du jour à La commission.

Autres sujets abordés :

  • L’avion de la présidente de la Commission européenne victime d’un brouillage GPS.
  • 200 livres retirés des tablettes par le Conseil scolaire public d’Edmonton, à la demande du ministère de l’Éducation de l’Alberta.
