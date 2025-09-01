800 morts et 2700 blessés jusqu'à présent

Un séisme de magnitude 6 a fait plus de 800 morts et 2 700 blessés dans l’est de l’Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi.

Les tremblements de terre se sont fait sentir de Kaboul jusqu’à Islamabad, au Pakistan, à des centaines de kilomètres de là. Au moins cinq répliques, dont une de magnitude 5,2, ont suivi.

La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l’actualité du jour à La commission.

Autres sujets abordés :