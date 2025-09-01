 Aller au contenu
Politique internationale
Afin de transformer Gaza en station balnéaire...

L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazouis

L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazouis
Des Palestiniens déplacés fuyant le nord de la bande de Gaza se déplacent avec leurs biens le long de la Sea Road, à Gaza, lundi 1er septembre 2025. / AP Photo/Jehad Alshrafi

Le Washington Post a publié dimanche dernier un long article révélant que le projet de transformation de la bande de Gaza en complexe touristique, suggéré par Trump cet hiver, est loin d’être une promesse en l’air.

Selon le plan dévoilé par le quotidien américain, la Maison-Blanche souhaiterait que les habitants de Gaza quittent «volontairement» leur territoire en échange d’une somme d’argent.

Ceux qui accepteraient de partir recevraient 5 000 $ US, ainsi qu’une aide couvrant quatre ans de loyer et un an de nourriture, selon ce plan.

Gaza deviendrait ensuite un territoire sous administration américaine pendant dix ans, le temps de transformer la région « en centre touristique ».

Écoutez, à ce sujet, François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire de l’UQAM.

«On a l’impression que le président américain a des idées comme ça, spontanément, lors de conférences de presse, mais qu’il y a des gens derrière qui prennent ces idées-là, qui les transforment en documents de folie.»

François Audet

« Si jamais les Américains et l’extrême droite israélienne embarquent là-dedans pour de vrai, la guerre n’est pas terminée, parce qu'elle se fait contre la population, qui va se radicaliser davantage, et on peut les comprendre. Imaginons qu’on nous force à quitter notre maison, notre territoire, notre terre, notre histoire. Je ne vois pas beaucoup de gens sur la planète qui ne réagiraient pas. »

François Audet

