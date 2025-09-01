Afin de transformer Gaza en station balnéaire...

Le Washington Post a publié dimanche dernier un long article révélant que le projet de transformation de la bande de Gaza en complexe touristique, suggéré par Trump cet hiver, est loin d’être une promesse en l’air.

Selon le plan dévoilé par le quotidien américain, la Maison-Blanche souhaiterait que les habitants de Gaza quittent «volontairement» leur territoire en échange d’une somme d’argent.

Ceux qui accepteraient de partir recevraient 5 000 $ US, ainsi qu’une aide couvrant quatre ans de loyer et un an de nourriture, selon ce plan.

Gaza deviendrait ensuite un territoire sous administration américaine pendant dix ans, le temps de transformer la région « en centre touristique ».

Écoutez, à ce sujet, François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire de l’UQAM.