Entrevue avec Magali Picard

«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»

98.5

le 1 septembre 2025 13:49

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Magali Picard est présidente de la FTQ depuis 2023. / Justin Tang/La Presse Canadienne

En cette Fête du travail, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Magali Picard, présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ.

Écoutez les animateurs de La Commission aborder divers sujets d’actualité avec la présidente de la centrale syndicale, qui représente près de 600 000 travailleurs.

« Au Québec, la situation est préoccupante. Nous avons un gouvernement qui a perdu le contrôle, qui choisit de gouverner dans le chaos et qui adopte la confrontation à tous les niveaux. »

Magali Picard

