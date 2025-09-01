Entrevue avec Magali Picard

En cette Fête du travail, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Magali Picard, présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ.

Écoutez les animateurs de La Commission aborder divers sujets d’actualité avec la présidente de la centrale syndicale, qui représente près de 600 000 travailleurs.