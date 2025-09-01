Une pétition a récolté 10 000 signatures

Les accidents de la route impliquant des poids lourds ne cessent de faire les manchettes au Québec. D’ailleurs, il existe sur Internet une pétition appelée Agir pour un transport sécuritaire.

Une autre pétition du mouvement Assez c'est assez, appelée Sauvons l'industrie du camionnage, a recuilli plus de 10 000 signatures validées.

Les camionneurs ont même prévu des moyens de pression dans les prochaines semaines.

Écoutez Benoit Therrien, ancien camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Quebec et Truck Stop Canada, à l’émission La commission, lundi.

Ce dernier estime que le «chaos sur les routes» s’explique en bonne partie par la formation inadéquate des camionneurs. Il croit aussi que les contrôleurs routiers doivent sortir des postes de pesées routières, pour faire de la patrouille.

Il mentionne que le gouvernement du Québec ne prend pas la situation au sérieux. Pourtant, les dangers sont grands sur les routes, selon M. Therrien.