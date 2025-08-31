Formation et contrôle inadéquat des poids lourds

De l’autoroute 20, à l’autoroute 30, en passant par l’autoroute 85 près de Rivière-du-Loup, les accidents de route impliquant des poids lourds ne cessent de faire les manchettes.

Ce «chaos sur les routes» semble s’expliquer en bonne partie par la formation inadéquate des camionneurs.

C'est du moins ce qu'indiquent les constables du contrôle routier au Québec.

Écoutez Benoit Therrien, ancient camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Quebec et Truck Stop Canada, à l’émission Même le week-end, dimanche.