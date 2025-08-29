 Aller au contenu
Société
À Télé-Québec dès le 6 septembre

Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »

par 98.5

0:00
13:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 août 2025 17:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La pianiste Viviane Audet coanimera, aux côtés de Gregory Charles, l’émission Piano public sur Télé-Québec, une compétition musicale qui se tiendra dans plusieurs villes du Québec.

Les candidats, de tous âges et de tous horizons, seront jugés par Jean-Michel Blais, Coeur de Pirate et Daniel Lavoie.

Écoutez la pianiste Viviane Audet parler de son nouveau projet, qu'elle fait aux côtés de Gregory Charles, au Québec maintenant.

La première saison de Piano public sera diffusée à partir du 6 septembre prochain. 

«C’est vraiment un très beau projet, porté par la bienveillance et à échelle humaine. On se retrouve autant avec le petit garçon de douze ans qui suit des cours de piano depuis trois ans, mais qui est déjà très talentueux, qu’avec ce monsieur de 74 ans, connu dans tous les restos de Québec, qui joue depuis des années.»

Viviane Audet

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
La commission
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
0:00
6:19
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
Le Québec maintenant
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
0:00
8:45

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La parité à l'animation au 98.5 et les fiançailles de Taylor Swift
Billet d'humeur
La parité à l'animation au 98.5 et les fiançailles de Taylor Swift
«Beaucoup d'entreprises mettent sur pause leurs projets d'investissements»
Allons-nous en récession?
«Beaucoup d'entreprises mettent sur pause leurs projets d'investissements»
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
Pour les femmes victimes de violence conjugale
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
Abus dans les milieux sportifs: «On le savait déjà, pourquoi on n'a pas agi?»
Un rapport accablant sur le sport au Canada
Abus dans les milieux sportifs: «On le savait déjà, pourquoi on n'a pas agi?»
«On a l'impression que personne n’était responsable du dossier de la SAAQ»
Commission Gallant
«On a l'impression que personne n’était responsable du dossier de la SAAQ»
Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial
Internationaux des États-Unis
Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial
Un documentaire sur la carrière de Véronique Sanson
«Véronique»
Un documentaire sur la carrière de Véronique Sanson
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
Consigne élargie au Québec
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Services juridiques
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Économie
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Donald Trump congédie une autre directrice
Centre de contrôle et de prévention des maladies
Donald Trump congédie une autre directrice
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
Contrôle des prières publiques
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Prières de rues et débat sur la laïcité
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
Une interminable saga
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00