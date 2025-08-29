À Télé-Québec dès le 6 septembre

La pianiste Viviane Audet coanimera, aux côtés de Gregory Charles, l’émission Piano public sur Télé-Québec, une compétition musicale qui se tiendra dans plusieurs villes du Québec.

Les candidats, de tous âges et de tous horizons, seront jugés par Jean-Michel Blais, Coeur de Pirate et Daniel Lavoie.

Écoutez la pianiste Viviane Audet parler de son nouveau projet, qu'elle fait aux côtés de Gregory Charles, au Québec maintenant.

La première saison de Piano public sera diffusée à partir du 6 septembre prochain.