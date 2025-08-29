Allons-nous en récession?

Il y a des signes inquiétants à propos de la vigueur économique du Québec et du Canada: notamment, un recul du produit intérieur brut (PIB) au cours des derniers mois.
Des analystes parlent de plus en plus de récession...
Qu'en pense la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie?
Écoutez-la répondre aux questions de Philippe Cantin, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.
«On a développé des programmes pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés dans le cadre du contexte que l'on connaît, celui des tarifs. [...] Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, mettent sur pause leurs projets d'investissements, leurs projets de développement, d'agrandissement. Et pour ceux qui ont des clients aux États-Unis, la situation est vraiment complexe.»