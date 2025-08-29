Un rapport accablant sur le sport au Canada

Dans la lignée des multiples scandales qui ont écorché les organisations sportives canadiennes, un rapport national sur la gestion des abus et de la maltraitance dans le sport parle d'une crise qui touche ce milieu.
Tout y est abordé: abus, harcèlement, maltraitance des athlètes... On y évoque même la culture du silence qui s'est installée au sein des différentes fédérations sportives ou les victimes n'osent pas prendre la parole par peur de représailles.
Écoutez Dominique Gauthier, analyste et chroniqueur olympique à Radio Canada, aborder ce rapport accablant, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.
Il précise que le hockey n'est pas le seul sport touché par des abus.
«Les sports qu'on a mentionnés souvent c'était la gymnastique ou des sports où il y a des jeunes athlètes, des jeunes filles plus particulièrement dans ce cas-ci, où l'entraîneur a tout le pouvoir [...] On en parle depuis peut-être justement cinq ou six ans, depuis que les victimes de l'entraîneur de ski alpin -que je ne veux pas nommer- a sévi sur plusieurs athlètes. Je pense que là on a mis beaucoup de lumière là-dessus et il faut tous devenir un peu plus prudents.»