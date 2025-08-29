Nouvelle tendance initiée en Suisse

C'est une nouvelle tendance à Montréal: de grands hôtels proposent de l’eau locale filtrée.

La technique est basée sur un procédé breveté de filtration, développé en Suisse, éliminant les hormones et les microplastiques tout en conservant les minéraux.

L’usine BE WTR, située à Griffintown, fournit des restaurants gastronomiques avec de l’eau plate ou gazeuse en bouteille de verre.

Actuellement, la réglementation québécoise permet aux compagnies de ne pas payer l’eau, mais un changement législatif est anticipé.

Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse art de vivre et société au 98.5, expliquer le tout, vendredi, à La commission.