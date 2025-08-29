 Aller au contenu
Société
Nouvelle tendance initiée en Suisse

De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée

par 98.5

0:00
3:49

Entendu dans

La commission

le 29 août 2025 14:59

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

C'est une nouvelle tendance à Montréal: de grands hôtels proposent de l’eau locale filtrée.

La technique est basée sur un procédé breveté de filtration, développé en Suisse, éliminant les hormones et les microplastiques tout en conservant les minéraux.

L’usine BE WTR, située à Griffintown, fournit des restaurants gastronomiques avec de l’eau plate ou gazeuse en bouteille de verre. 

Actuellement, la réglementation québécoise permet aux compagnies de ne pas payer l’eau, mais un changement législatif est anticipé.

Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse art de vivre et société au 98.5, expliquer le tout, vendredi, à La commission

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
La commission
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
0:00
6:19
Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »
Le Québec maintenant
Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »
0:00
13:09

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
«Jour de grâce à la nature»
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
Régime alimentaire
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Demandeurs d'asile au Québec
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Internationaux des États-Unis
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
Conséquences importantes sur le financement
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
Suppresseurs d'appétit
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Pas juste au centre-ville
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
En direct de la commission Gallant
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Drame sur la route
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis
Au moins 20 % des PME touchées par la mesure
Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Projet pilote du gouvernement du Québec
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?
Congé férié allongé
Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Un équipage 100 % féminin
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
En partenariat avec Hertz
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00