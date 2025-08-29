Demandeurs d'asile au Québec

Il y a eu une augmentation record des demandes d’asile à la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle en juillet 2025: on compte 3 493 demandes, soit cinq fois plus qu’à pareille date en 2024.

Il s'agit principalement de ressortissants haïtiens affectés par la révocation du statut temporaire par le président des États-Unis Donald Trump.

Qu'en est-il de l'«Entente entre les pays tiers sûrs» et l'exception liée à la réunification familiale?

Écoutez Me Frédéric Bérard, avocat constitutionnaliste, expliquer le tout, vendredi, au micro de Luc Ferrandez à La commission.

Autre sujet abordé: