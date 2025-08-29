Demandeurs d'asile au Québec

Il y a eu une augmentation record des demandes d’asile à la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle en juillet 2025: on compte 3 493 demandes, soit cinq fois plus qu’à pareille date en 2024.
Il s'agit principalement de ressortissants haïtiens affectés par la révocation du statut temporaire par le président des États-Unis Donald Trump.
Qu'en est-il de l'«Entente entre les pays tiers sûrs» et l'exception liée à la réunification familiale?
Autre sujet abordé:
- Le retrait par Trump de la protection policière de Kamala Harris soulève des inquiétudes sur la sécurité et la polarisation politique croissante aux États-Unis.
«Entre le Canada et les États-Unis, il y a une entente qui s'appelle une Entente entre les pays tiers, c'est-à-dire que, quand le demandeur d'asile fait une demande dans un des deux pays, après ça, il n'a pas le droit de présenter sa demande dans l'autre pays. En d'autres termes, après une première demande, c'est fini par la suite que ça passe ou ça casse.»