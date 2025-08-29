Pas juste au centre-ville

Alors que Montréal et d'autres villes au Québec traversent la crise de l'itinérance, le parti Projet Montréal a annoncé vouloir bâtir 500 logements modulaires dans la métropole.
Cette annonce sonne le début de la campagne électorale municipale dans la métropole.
Les unités devraient être réparties un peu partout sur le territoire de Montréal.
Écoutez le chef de Projet Montréal et candidat à la mairie Luc Rabouin parler de son projet au micro de Luc Ferrandez.
«Puis tout le monde comprend que le gouvernement du Québec a une responsabilité là dedans parce que la santé, les services sociaux au Québec, c'est une compétence exclusive du Québec. Une fois qu'on a dit ça, il y a une crise en ce moment, il y a une crise réelle, puis les gens sont dans nos rues.»