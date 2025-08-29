Pas juste au centre-ville

Alors que Montréal et d'autres villes au Québec traversent la crise de l'itinérance, le parti Projet Montréal a annoncé vouloir bâtir 500 logements modulaires dans la métropole.

Cette annonce sonne le début de la campagne électorale municipale dans la métropole.

Les unités devraient être réparties un peu partout sur le territoire de Montréal.

Écoutez le chef de Projet Montréal et candidat à la mairie Luc Rabouin parler de son projet au micro de Luc Ferrandez.