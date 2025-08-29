 Aller au contenu
Politique provinciale
En direct de la commission Gallant

Les ministres Dubé et Lebel témoignent

par 98.5

0:00
8:23

Entendu dans

La commission

le 29 août 2025 12:53

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Les ministres Dubé et Lebel témoignent
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Christian Dubé et Sonia Lebel ont livré leurs témoignages vendredi à la commission Gallant qui enquête sur les dépassements de coûts liés à la mise en place de la plateforme SAAQclic. 

L'actuel ministre de la Santé a été appelé devant le juge Denis Gallant puisqu'il était président du Conseil du trésor entre 2018 et 2020. Christian Dubé a affirmé avoir eu connaissance des dépassements de coût lié au projet lors du dépôt de la vérificatrice générale en juillet 2025.

De son côté, l'actuelle présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel a expliqué ne pas avoir de connaissances précises sur les projets informatiques menés par le gouvernement.

Écoutez le journaliste du réseau Cogeco Philippe Bonneville qui assiste à la commission Gallant résumer les témoignages des ministres, vendredi, à La commission.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
Lagacé le matin
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
0:00
15:21
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
La commission
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
0:00
7:24

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
Filière batterie au Québec
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
Depuis 10 ans
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
Le rôle des États-Unis en Ukraine
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
La commission
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
L'état du réseau routier au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
Que fera Trump pour la suite?
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Nouvelle PDG de Mobilité Infra Québec (MIQ)
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Nouveau rapport d'Équiterre
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
SAAQclic et fractionnement de contrat
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Commission Gallant
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00