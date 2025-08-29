En direct de la commission Gallant

Christian Dubé et Sonia Lebel ont livré leurs témoignages vendredi à la commission Gallant qui enquête sur les dépassements de coûts liés à la mise en place de la plateforme SAAQclic.

L'actuel ministre de la Santé a été appelé devant le juge Denis Gallant puisqu'il était président du Conseil du trésor entre 2018 et 2020. Christian Dubé a affirmé avoir eu connaissance des dépassements de coût lié au projet lors du dépôt de la vérificatrice générale en juillet 2025.

De son côté, l'actuelle présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel a expliqué ne pas avoir de connaissances précises sur les projets informatiques menés par le gouvernement.

Écoutez le journaliste du réseau Cogeco Philippe Bonneville qui assiste à la commission Gallant résumer les témoignages des ministres, vendredi, à La commission.