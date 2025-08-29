Au moins 20 % des PME touchées par la mesure

Depuis ce vendredi, les petits paquets d'une valeur de 800 dollars ou moins envoyés vers les États-Unis sont soumis à des tarifs.

Avant, ces petits envois bénéficiaient d'une exemption de taxe.

Cette nouvelle va impacter les activités de 20 % des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec qui devront une fois de plus subir les répercussions économiques de la guerre tarifaire menée contre les États-Unis.

Écoutez Sylvain Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) au micro de Luc Ferrandez.

Il explique que les solutions sont limitées pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités normalement.