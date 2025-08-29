 Aller au contenu
Politique internationale
Au moins 20 % des PME touchées par la mesure

Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

La commission

le 29 août 2025 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis
La frontière terrestre canado-américaine / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Depuis ce vendredi, les petits paquets d'une valeur de 800 dollars ou moins envoyés vers les États-Unis sont soumis à des tarifs. 

Avant, ces petits envois bénéficiaient d'une exemption de taxe. 

Cette nouvelle va impacter les activités de 20 % des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec qui devront une fois de plus subir les répercussions économiques de la guerre tarifaire menée contre les États-Unis. 

Écoutez Sylvain Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) au micro de Luc Ferrandez.

Il explique que les solutions sont limitées pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités normalement.

«Vous pouvez dire à votre consommateur américain "Bien, moi, il y a un surcoût, c'est plus ou moins intéressant". Vous pouvez dire aussi sur votre site internet "on livre partout sauf aux États-Unis"; pas intéressant non plus. Il y a aussi l'option évidemment de regarder si on ne peut pas s'homologuer pour l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Si le bien est homologué, on va se sauver des tarifs.»

Sylvain Gaudreault

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Frappes israéliennes à Gaza: «Les mensonges de Netanyahou ne passent pas»
La commission
Frappes israéliennes à Gaza: «Les mensonges de Netanyahou ne passent pas»
0:00
4:32
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
Le Québec maintenant
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
0:00
8:07

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
«Jour de grâce à la nature»
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
Régime alimentaire
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Demandeurs d'asile au Québec
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Internationaux des États-Unis
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
Conséquences importantes sur le financement
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
Suppresseurs d'appétit
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Pas juste au centre-ville
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
En direct de la commission Gallant
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Drame sur la route
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Projet pilote du gouvernement du Québec
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?
Congé férié allongé
Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Un équipage 100 % féminin
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
En partenariat avec Hertz
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
Pratiques trop infantilisantes?
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30