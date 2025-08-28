Services juridiques

Après huit ans à la tête de Juripop, Me Sophie Gagnon passe le flambeau.

Sous sa direction, l’organisme s’est imposé comme un acteur incontournable dans l’accès à la justice, en particulier pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Elle quittera officiellement ses fonctions le 3 octobre.

Écoutez Sophie Gagnon dresser le bilan de ces huit dernières années au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Elle revient sur les avancées réalisées par Juripop et partage sa vision de l’accès à la justice.