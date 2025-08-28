Une autre crise aux États-Unis, cette fois, au CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies.

Pourquoi? En raison du licenciement controversé de la nouvelle directrice nommée il y a un mois. Et elle conteste ce renvoi.

Écoutez l'analyste politique et spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés