Une autre crise aux États-Unis, cette fois, au CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies.
Pourquoi? En raison du licenciement controversé de la nouvelle directrice nommée il y a un mois. Et elle conteste ce renvoi.
Écoutez l'analyste politique et spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La directrice du CDC est limogée et elle conteste cette décision;
- Plusieurs hauts responsables du CDC ont démissionné en protestation;
- L'affaire crée un vide de leadership;
- Parallèlement, une gouverneure de la Réserve fédérale a aussi été licenciée par Donald Trump, et elle poursuit l'administration américaine;
- On va fermer une prison pour migrants en Floride;
- La Russie met Donald Trump dans l'embarras.