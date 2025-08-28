Contrôle des prières publiques

Le gouvernement du Québec a signifié son intérêt de mieux contrôler les événements religieux, notamment les prières réalisées sur la place publique. Un projet de loi devrait d’ailleurs être déposé en ce sens dans les prochains mois.

Une annonce qui survient quelques jours après la publication d’un rapport traitant de l'évolution de la laïcité au sein de la province.

Écoutez l’analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Selon l’analyste politique, comme tous les autres rassemblements militants, les réunions religieuses sur la place publique sont acceptables, mais elles doivent être déclarées et contrôlées.