Politique
Contrôle des prières publiques

«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»

par 98.5

0:00
8:40

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2025 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a signifié son intérêt de mieux contrôler les événements religieux, notamment les prières réalisées sur la place publique. Un projet de loi devrait d’ailleurs être déposé en ce sens dans les prochains mois. 

Une annonce qui survient quelques jours après la publication d’un rapport traitant de l'évolution de la laïcité au sein de la province. 

Écoutez l’analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

Selon l’analyste politique, comme tous les autres rassemblements militants, les réunions religieuses sur la place publique sont acceptables, mais elles doivent être déclarées et contrôlées. 

«Il n'y a pas de différence pour moi entre vouloir manifester pour une cause environnementale et vouloir, par exemple, prier en public. C'est un droit fondamental. Mais il faut aller obtenir des permis.»

Dimitri Soudas

