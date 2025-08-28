Une interminable saga

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé jeudi la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC, une affaire débutée entre 2010 et 2018 impliquant des enquêtes médiatisées.
Écoutez la jounaliste de Cogeco Any Guillemette résumer cette saga au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés:
- L'orgine de cette affaire qui remonte à 15 ans, aujourd'hui;
- Le policier Robert Lafrenière et le député Guy Ouellette avaient été emportés par la tempête;
- Après cinq ans d’enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes et l’analyse d’un comité d’experts, aucune accusation n’a été retenue, faute de preuves suffisantes, malgré des millions de dollars dépensés et des carrières brisées;
- Le dossier ne sera rouvert qu’en cas de nouvelles preuves convaincantes.