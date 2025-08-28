 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une interminable saga

Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC

par 98.5

0:00
3:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2025 17:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
Any Guillemette / Cogeco Média

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé jeudi la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC, une affaire débutée entre 2010 et 2018 impliquant des enquêtes médiatisées.

Écoutez la jounaliste de Cogeco Any Guillemette résumer cette saga au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés:

  • L'orgine de cette affaire qui remonte à 15 ans, aujourd'hui;
  • Le policier Robert Lafrenière et le député Guy Ouellette avaient été emportés par la tempête;
  • Après cinq ans d’enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes et l’analyse d’un comité d’experts, aucune accusation n’a été retenue, faute de preuves suffisantes, malgré des millions de dollars dépensés et des carrières brisées;
  • Le dossier ne sera rouvert qu’en cas de nouvelles preuves convaincantes.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
La commission
Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
0:00
18:56
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
Le Québec maintenant
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
0:00
4:12

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Services juridiques
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Économie
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Donald Trump congédie une autre directrice
Centre de contrôle et de prévention des maladies
Donald Trump congédie une autre directrice
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
Contrôle des prières publiques
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Prières de rues et débat sur la laïcité
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
L’émission Curieux Bégin fête ses 18 ans!
Anniversaire spécial
L’émission Curieux Bégin fête ses 18 ans!
Port du voile: «Il y a un risque de ghettoïsation si on met de côté ces femmes»
Laïcité
Port du voile: «Il y a un risque de ghettoïsation si on met de côté ces femmes»
La Gaspésie, bientôt nouvelle capitale québécoise de l’éolien
Énergies renouvelables
La Gaspésie, bientôt nouvelle capitale québécoise de l’éolien
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
«La foule à New York était derrière Leylah Annie Fernandez»
Elle passe au troisième tour de l'US Open
«La foule à New York était derrière Leylah Annie Fernandez»
Un festival français met Denys Arcand à l'honneur
Jamais hommagé au Québec…
Un festival français met Denys Arcand à l'honneur
«On entendait très bien les explosions énormissimes» -Tetyana Ogerkova
Attaque meurtrière sur Kyiv
«On entendait très bien les explosions énormissimes» -Tetyana Ogerkova
Éric Ducharme avisé de la facture de SAAQclic en 2023
En direct de la commission Gallant
Éric Ducharme avisé de la facture de SAAQclic en 2023
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
Les policiers enquêtent depuis des mois
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00