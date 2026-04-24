Voyage éclair

À peine entrée en poste, la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, maintient un rythme effréné.

Accompagnée de son «super ministre» de l'Économie, Bernard Drainville, elle a tenu, vendredi, une table ronde à la Caisse de dépôt et placement avec les chefs de file des secteurs clés (acier, aluminium, mines, agriculture).

Cette rencontre visait à s'imprégner de leurs préoccupations avant sa première mission diplomatique à Washington ce dimanche.

Lors de cette visite éclair, elle rencontrera des élus républicains et des géants industriels pour protéger les intérêts québécois dans le contexte des renégociations de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, faire le point sur l'horaire chargé de la nouvelle première ministre, vendredi au Québec maintenant.