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Un ton musclé face aux pressions américaines

«Je ne me lève pas en pensant aux États-Unis» -Mark Carney

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 avril 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Karl Bélanger
Karl Bélanger
«Je ne me lève pas en pensant aux États-Unis» -Mark Carney
Mark Carney adopte un ton musclé face aux pressions exercés par l'administration Trump. / La Presse Canadienne / Adrian Wyld

À Ottawa, jeudi, Mark Carney a vivement réagi aux menaces et aux pressions exercées par des ténors du gouvernement américain concernant les relations commerciales entre les deux pays, marquant une volonté de durcir le ton face à l'administration Trump. 

Le premier ministre du Canada affirme ne pas se lever le matin «en pensant aux États-Unis» mais plutôt aux Canadiens.

Écoutez Karl Bélanger, animateur aux 104,7 FM et analyste politique, faire le point, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Carney semble désormais considérer que les liens économiques avec les États-Unis, autrefois un atout, sont devenus une vulnérabilité dans le contexte actuel de Washington.

Un virage qui met la table pour des négociations «extrêmement difficiles» selon l'analyste.

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