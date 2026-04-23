Un ton musclé face aux pressions américaines

À Ottawa, jeudi, Mark Carney a vivement réagi aux menaces et aux pressions exercées par des ténors du gouvernement américain concernant les relations commerciales entre les deux pays, marquant une volonté de durcir le ton face à l'administration Trump.

Le premier ministre du Canada affirme ne pas se lever le matin «en pensant aux États-Unis» mais plutôt aux Canadiens.

Écoutez Karl Bélanger, animateur aux 104,7 FM et analyste politique, faire le point, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Carney semble désormais considérer que les liens économiques avec les États-Unis, autrefois un atout, sont devenus une vulnérabilité dans le contexte actuel de Washington.

Un virage qui met la table pour des négociations «extrêmement difficiles» selon l'analyste.